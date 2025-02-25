Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2025 21:04
gebelik durumu ve atama
merhaba. eşim 37 haftalık hamile ve kadrolu memurluğa atandı. ancak farklı bir şehirde. hamile olduğundan dolayı işe başlaması ve yolculuk yapması yasak. ancak 15 gün başlaması gerektiği söyleniyor. bu konu hakkında bilgisi olan var mıdır?

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