gebelik durumu ve atama

merhaba. eşim 37 haftalık hamile ve kadrolu memurluğa atandı. ancak farklı bir şehirde. hamile olduğundan dolayı işe başlaması ve yolculuk yapması yasak. ancak 15 gün başlaması gerektiği söyleniyor. bu konu hakkında bilgisi olan var mıdır?

merhaba. eşim 37 haftalık hamile ve kadrolu memurluğa atandı. ancak farklı bir şehirde. hamile olduğundan dolayı işe başlaması ve yolculuk yapması yasak. ancak 15 gün başlaması gerektiği söyleniyor. bu konu hakkında bilgisi olan var mıdır?