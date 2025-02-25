Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2025 21:24
Promosyon ve Askerlik?

Hepinize merhaba. Kadrolu zabıt katibiyim. Zorunlu askerlik için (6 ay veya yedek subaylık) ağustos celbiyle askere gitmeyi düşünüyorum. Ağustos celbine başvuranlar ağustos-eylül-ekim aylarından birinde askere gidiyor. Ben askere gidene kadar promosyon yatarsa daha iyi olacak. Ama promosyon yattığı tarihte askerde olursam askerden gelince mi alırım o promosyonu acaba? Açıkçası niyetim promosyonu alınca askere gitmek. Nasıl olur bilgi sahibi olanlar aydınlatırsa sevinirim. Ağustostan sonraki celp kasım celbi. Onda da kasım-aralık aylarında gitmem gerekir askere benim için geç bir tarih.


fatpın
Şef
25 Şubat 2025 21:42
askerden gelince alirsin çünkü askerdeyken maaş alamiyorsun o yüzden banka sana promosyon vermez

MirzaAfşar
Memur
25 Şubat 2025 22:10

Teşekkür ederim sağolun. Geçen promosyon hangi vakitlerde yatmıştı anımsıyor musunuz acaba? Ayrıca celp dönemindeki gidebilme ihtimalim olan 3 aydan birini kendimiz seçebiliyor muyuz?

fatpın, 2 saat önce
askerden gelince alirsin çünkü askerdeyken maaş alamiyorsun o yüzden banka sana promosyon vermez
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