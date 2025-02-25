Polis İstanbul'da kiraya çalışıyor

mesleğe girerken İstanbul'a vermeyecekler diye anlaşıp mı girdin. söylediğin şey mantıksız. iyi olsa zaten bırakırsın. bende İstanbul dayım senin söylediğin iyi olsa bırakırım 60 bin maaş yarısı kısa olsa 30 bin kalır sana. asgari ücretten haberin var mı? ya da köy dediğin yerlerde kira hala 3-5 bin zannediyosun..

mesleğe girerken İstanbul'a vermeyecekler diye anlaşıp mı girdin. söylediğin şey mantıksız. iyi olsa zaten bırakırsın. bende İstanbul dayım senin söylediğin iyi olsa bırakırım 60 bin maaş yarısı kısa olsa 30 bin kalır sana. asgari ücretten haberin var mı? ya da köy dediğin yerlerde kira hala 3-5 bin zannediyosun..