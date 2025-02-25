Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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25 Şubat 2025 22:02
Polis İstanbul'da kiraya çalışıyor

İstanbulda çalışıyorum kira vermekten maaşıma çok bir şey kalmıyor araba almak hayal oldu memleketimde asgari ücretle çalışsaydım daha iyiydi


caner66.
Aday Memur
25 Şubat 2025 22:21

O eksileyen arkadaş ya tuzu kuru ya polis değil ya da köyde çalışan polis


726693747
Aday Memur
25 Şubat 2025 22:38

Eksi verenleri boşver kral. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Her geçen yıl eskiyen bir eve her geçen yıl daha fazla para vermek çok saçma. Kiraya %65 zam yapmayı meşru kılmak hangi zihniyetin ürünü. Tefecinin bile vicdanı sızlar. Sanki dükkanda eleman çalıştırıyorum.


caner66.
Aday Memur
25 Şubat 2025 23:06

Memlekette asgari ücretle çalışan akrabalarım benden daha iyi evlerde oturuyor şaka gib


takla-atma
Şube Müdürü
25 Şubat 2025 23:20
Allah cümlemizin yardımcısı olsun

Brse
Memur
25 Şubat 2025 23:24

İstanbul kadrosu maaş 100 bin olmalı. Yoksa memur olmanin bir avantajı yok ki


gulyabani.10
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:01
istifa et memleketinde asgari ücretle çalış madem daha iyi dostum. niye dert ediyosun bu kadar.

caner66.
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:18

Köyde çalışan memurlar yorum yapmasın İstanbula gelseler ilk günden ağlama başlarsınız

gulyabani.10, 5 saat önce
istifa et memleketinde asgari ücretle çalış madem daha iyi dostum. niye dert ediyosun bu kadar.

thekonsti
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:21
sadece İstanbul mu memleketin çoğu yerinde polis sefaletle mücadele ediyor

gulyabani.10
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:21
mesleğe girerken İstanbul'a vermeyecekler diye anlaşıp mı girdin. söylediğin şey mantıksız. iyi olsa zaten bırakırsın. bende İstanbul dayım senin söylediğin iyi olsa bırakırım 60 bin maaş yarısı kısa olsa 30 bin kalır sana. asgari ücretten haberin var mı? ya da köy dediğin yerlerde kira hala 3-5 bin zannediyosun..
caner66., 5 saat önce

Köyde çalışan memurlar yorum yapmasın İstanbula gelseler ilk günden ağlama başlarsınız


caner66.
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:35

Yoo memlekette şehir merkezinde 9 bine 3+1 saray gibi evde oturuyorlar aynı ev istanbulda 30 bin

gulyabani.10, 5 saat önce
mesleğe girerken İstanbul'a vermeyecekler diye anlaşıp mı girdin. söylediğin şey mantıksız. iyi olsa zaten bırakırsın. bende İstanbul dayım senin söylediğin iyi olsa bırakırım 60 bin maaş yarısı kısa olsa 30 bin kalır sana. asgari ücretten haberin var mı? ya da köy dediğin yerlerde kira hala 3-5 bin zannediyosun..

caner66.
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:44

Bu arada 60 bin lira maaş da almıyorum polsan kesiyor 5 yıllık memurum 55 bin maaş alıyorum, mesleğe başlayınca İstanbul da çalışmayacağıma dair bir sözleşme imzalananmadı ama okuldan çıkıp memleketin komşu illere atananlar varken ben niye İstanbul da çalışıyorum? Onlardan ne eksiğim var


gulyabani.10
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:52
konuyu aldın nereye getirdin. sen asgari ücretle çalıssam memlekette daha iyi demişsin. böyle bir tercih yapabilirsin iyi olacağını düşünüyosan. sende iyi olmadığının farkındasın ki hala 55 bin liraya İstanbul'da polislik yapıyosun. sırf sen İstanbul'a gittin diye diğer meslektaşlarına suç buluyosun. biz içimizde böyle ayrıştıkça hiç bişey düzelmez. haksız değilsin ama çözüm önerin gerçekci değil.
caner66., 5 saat önce

Bu arada 60 bin lira maaş da almıyorum polsan kesiyor 5 yıllık memurum 55 bin maaş alıyorum, mesleğe başlayınca İstanbul da çalışmayacağıma dair bir sözleşme imzalananmadı ama okuldan çıkıp memleketin komşu illere atananlar varken ben niye İstanbul da çalışıyorum? Onlardan ne eksiğim var


kenandere
Aday Memur
26 Şubat 2025 10:12

Polislerin maaşı diğer kurumlara göre iyi olmasına rağmen neden hep şikayet ediyorlar maddiyattan ? polislikte harcamamı çok, yada geçinmeyimi unutturuyor bu meslek insanlara ?


sagami
Daire Başkanı
26 Şubat 2025 10:16

Gs maçında çevik polisi gördüm, tam istifalik meslek bizimkisi


bilinçlivatandas
Memur
26 Şubat 2025 10:22
sallama boğazlıyandayım yozgatın 30 bin nüfuslu ilçesi 13 bin kiram her yer ateş pahası İstanbulda sadece polis değil sağlıkçı öğretmen her türlü memur zorlanıyor memlekette asgari ücret daha iyiyse bırak dön zaten işsiz kalıp polis oldunuz bir şükür diyemiyorsunuz

siyahbeyaz88
Genel Müdür
26 Şubat 2025 10:44
5 yıl önce bilmiyormuydun şartları maaşını hep bu kafadasınız polis olmak için yırtınıyorsunuz sonra gerçeklerle yüzleşince veryansın ediyorsunuz, 5yıllık memursan yaşın gençtir istifa edip başka iş yapabilirsin memleketinde,biz ne yapalım gelmişiz 37 yaşına bu saatten sonra ne iş yapalım mecbur emekliliği bekliyoruz

SİSDAĞLI
Memur
26 Şubat 2025 11:51
Diğer kurumlardan derken Asgari ücretliyi kastettin galiba.
kenandere, 4 saat önce

Polislerin maaşı diğer kurumlara göre iyi olmasına rağmen neden hep şikayet ediyorlar maddiyattan ? polislikte harcamamı çok, yada geçinmeyimi unutturuyor bu meslek insanlara ?


Turksat46
Memur
26 Şubat 2025 13:27

dayıoğlu sadece istnbulmu kaldı. artık her yer aynı ateş pahalası, evler her eyrde eşitlendi.


Türkçü07
Şube Müdürü
26 Şubat 2025 14:00
Takıntın mı var kardeş senin polislere?
bilinçlivatandas, 4 saat önce
sallama boğazlıyandayım yozgatın 30 bin nüfuslu ilçesi 13 bin kiram her yer ateş pahası İstanbulda sadece polis değil sağlıkçı öğretmen her türlü memur zorlanıyor memlekette asgari ücret daha iyiyse bırak dön zaten işsiz kalıp polis oldunuz bir şükür diyemiyorsunuz

Nizamettin1453
Genel Müdür
26 Şubat 2025 14:04

Kardeş istanbulda 3 memur birleşip 20 Bin TL.lik 1 dairede oturcaksiniz,

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