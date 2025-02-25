Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2025 22:02
Polis İstanbulda kiraya çalışıyor

İstanbulda çalışıyorum kira vermekten maaşıma çok bir şey kalmıyor araba almak hayal oldu memleketimde asgari ücretle çalışsaydım daha iyiydi


caner66.
Aday Memur
25 Şubat 2025 22:21

O eksileyen arkadaş ya tuzu kuru ya polis değil ya da köyde çalışan polis


726693747
Aday Memur
25 Şubat 2025 22:38

Eksi verenleri boşver kral. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Her geçen yıl eskiyen bir eve her geçen yıl daha fazla para vermek çok saçma. Kiraya %65 zam yapmayı meşru kılmak hangi zihniyetin ürünü. Tefecinin bile vicdanı sızlar. Sanki dükkanda eleman çalıştırıyorum.


caner66.
Aday Memur
25 Şubat 2025 23:06

Memlekette asgari ücretle çalışan akrabalarım benden daha iyi evlerde oturuyor şaka gib


takla-atma
Şube Müdürü
25 Şubat 2025 23:20
Allah cümlemizin yardımcısı olsun

Brse
Memur
25 Şubat 2025 23:24

İstanbul kadrosu maaş 100 bin olmalı. Yoksa memur olmanin bir avantajı yok ki

Toplam 5 mesaj

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