Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


25 Şubat 2025 22:10
Kurumlararası Geçiş

Merhaba; İlçe Belediyede bilgisisayar işletmeni kadrosunda görev yapıyorum. Memleketimde valilik bünyesinde il özel idareye naklen atama için dilekçe verdim ve uygun kadro olduğu söylenerek çalıştığım belediyeye yazı gönderildi. Kendi belediyem de onay vererek izin yazısını yazıp tekrar geçiş yapmak istediğim valiliğe yazıyı iletti. Dosya şimdi Ankara içişleri bakanlığına onay için gönderilecek mi ? Yoksa il özel idarelerin de valilik Oluru yetiyor mu? İl özel idaresine geçiş yapan ya da bilgisi olan bu konuda yardımcı olabilir mi?

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