Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Şubat 2025 23:01
Ekpss Öğretmen Atamaları Ön Başvuru

Merhabalar. Birçok kez denememe rağmen ön başvuru yaparken dosya ekleme kısmında sıkıntı yaşadım. Her türlü uzantıyı denedim. Dosya boyutum 1 mb'ten çok daha düşük ama ne zaman bir görsel yüklemeye çalışsam bir süre bekledikten sonra 'sayfa görüntülenmiyor'a düşüyor. Acaba benimle aynı sorunu yaşayan var mı? Ne yapmalıyım nereye sormalıyım bilmiyorum. Yardım edebilirseniz çok mutlu olurum.

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