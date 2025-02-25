Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2025 23:24
İftira suçu

Iftira sucu yuz kizartici sucmudur .Herkes farkli birsey soyluyor .Diyelim iftiradan üç ay hagb alındı memurluktan cikarilirmiyiz.


Kenzo123
Memur
26 Şubat 2025 00:04

Yüz kızartıcı suç değil. Hagb alırsan hiçbir şey olmaz


E.Kayı Han
Editor
26 Şubat 2025 00:55

Adli yargılama da verilen karar idari soruşturmada verilecek kararı bağlamaz.

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