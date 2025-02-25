il ici tercihinde gorevlendirme olması durumu?

bu yaz il ici okul değiştirmeyi düşünüyorum. Bu seneyi başka bir okulda gorevlendirme olarak icra ediyorum.1 sene gorevlendirme olması il ici tayin yapmama engel mıdır? Geçen seneki kılavuzda "aynı kurumda" ibaresi mevcut onun için soruyorum

bu yaz il ici okul değiştirmeyi düşünüyorum. Bu seneyi başka bir okulda gorevlendirme olarak icra ediyorum.1 sene gorevlendirme olması il ici tayin yapmama engel mıdır? Geçen seneki kılavuzda "aynı kurumda" ibaresi mevcut onun için soruyorum