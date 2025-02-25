Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Şubat 2025 23:45
il ici tercihinde gorevlendirme olması durumu?
bu yaz il ici okul değiştirmeyi düşünüyorum. Bu seneyi başka bir okulda gorevlendirme olarak icra ediyorum.1 sene gorevlendirme olması il ici tayin yapmama engel mıdır? Geçen seneki kılavuzda "aynı kurumda" ibaresi mevcut onun için soruyorum

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