Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2025 23:45
Polis geçinemiyor!

Maaşa acilen 17 bin seyyanen zam ve 8/24 yasalaşmalı.

Herkes aynı konuyu açsın başka konuya gerek yok.


Kraltutsak
Aday Memur
25 Şubat 2025 23:48

Yani tek maaşla Ayı eksiyle kapatıyoruz nereye varacak bu işin sonu


Feritdemir0133
Aday Memur
26 Şubat 2025 00:00

Maaşa acilen seyyanen 17 bin TL zam ve 8/24 kanunileşmeli


Feritdemir0133
Aday Memur
26 Şubat 2025 00:10

Güncel


Brse
Memur
26 Şubat 2025 00:16

İstifa . Akabinde memleket ye köyde hayvancılık .akabinde çuvalla para

Tak .

Kraltutsak, 2 saat önce

Yani tek maaşla Ayı eksiyle kapatıyoruz nereye varacak bu işin sonu


726693747
Aday Memur
26 Şubat 2025 00:24

Memura 10bin lira 20bin lira zam yapacak parası olmadığı için zam yapmıyor olsalar eyvallah deriz. Fakat bu düpedüz ekonomik soykırımdır. Her polise 20bin lira zam yapsa ve aktif çalışan 400bin personel olsa 8milyar lira eder. Bir senede sadece trafik cezasından 30-40milyar lira para topladı bu devlet. Memurları fakirliğe mahkum ediyorlar. Uyanın artık.


simonghost
Aday Memur
26 Şubat 2025 00:26

Ferit yeni konu açtığın yetmiyormuş gibi ilgili 10 konuyada yorum yapıp öne çıkarmışsın . Ne oldu borca mı girdin


726693747
Aday Memur
26 Şubat 2025 00:34

Bu başlıkları zam alana kadar ön planda tutacağız. Konu çok ciddi. Cıvıklık yapacaksan başka başlıklara git.

simonghost, 57 dk. önce

Ferit yeni konu açtığın yetmiyormuş gibi ilgili 10 konuyada yorum yapıp öne çıkarmışsın . Ne oldu borca mı girdin


Feritdemir0133
Aday Memur
26 Şubat 2025 00:52

Tuzun kuru tabi ya çıktığın ev zengin ya çaktığın çivi altın demişler... Yürü git insanın asabını bozma. Borcum yok şükür, çift maaşım. Durumum da yerinde evim arabam var. Ama meslektaşlarım mesleğim gelecekte bu mesleği icra edecek arkadaşlarım için çırpınıyorum. Şimdi defol lütfen.

simonghost, 57 dk. önce

Ferit yeni konu açtığın yetmiyormuş gibi ilgili 10 konuyada yorum yapıp öne çıkarmışsın . Ne oldu borca mı girdin

Toplam 8 mesaj

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