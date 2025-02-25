Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : Radore


25 Şubat 2025 23:50
Fethiyeye 100km uzaklıkta
Denizli Acıpayam çakır köyü 2 adet yanyana tarla ikisi toplam 510 m2. Kadastro Yolu cepheli su var. Temiz hava. Kepçe ile tesviyesi yapıldı. 2 tane tapusu var iki arkadaş veya iki kardeş ortak alabilirsiniz. Biriniz bir tapuyu diğeriniz öbür tapuyu. Fiyat 350bin tl

Çok Yazılan Konular

Satılık motosiklet

Sözlük

gelinin matematik bilmeyen damadı nikah masasında terketmesi 2 dayak yemiş gibi 2 Sözlük Candır Bi Mola Hezeyandır 2 küskünlük 3 birbirine benzeyen şarkılar 1 antagonizm 1 Ne Pişirsem 1 Breaking Bad 1 derbilerin favorisi olmaz 2 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 1

Son Haberler

Özel otomobil ile grup halinde göreve gidilmesi halinde, yol masrafı nasıl ödenir?26 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıIsparta'da üzerine tomruk devrilen 2 işçiden biri öldüYUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?Kayıp Malezya uçağı için arama çalışmaları 11 yıl sonra yeniden başladı

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL