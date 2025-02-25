Fethiyeye 100km uzaklıkta

Denizli Acıpayam çakır köyü 2 adet yanyana tarla ikisi toplam 510 m2. Kadastro Yolu cepheli su var. Temiz hava. Kepçe ile tesviyesi yapıldı. 2 tane tapusu var iki arkadaş veya iki kardeş ortak alabilirsiniz. Biriniz bir tapuyu diğeriniz öbür tapuyu. Fiyat 350bin tl

Denizli Acıpayam çakır köyü 2 adet yanyana tarla ikisi toplam 510 m2. Kadastro Yolu cepheli su var. Temiz hava. Kepçe ile tesviyesi yapıldı. 2 tane tapusu var iki arkadaş veya iki kardeş ortak alabilirsiniz. Biriniz bir tapuyu diğeriniz öbür tapuyu. Fiyat 350bin tl