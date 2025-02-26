Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2025 00:32
Yoksulluk sınırı altındaki maaşı kabul etmiyoruz

Devlet ve millet adına görev yapan ve devletin işleyişini sağlayan biz memurların hangi kurumda çalışıyor olursa olsun yoksulluk sınırı altında maaş alması kabul edilemez. Yoksulluk sınırı güncel verilere göre 72bin lira. En baba polis memuru 62bin lira maaş alıyor. Devlet bizi neden fakir bırakmakta ısrar ediyor?

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