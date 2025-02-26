Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Şubat 2025 01:04
Msb den sağlık Bakanlığına geçiş

Milli savunma bakanlığında sözleşmeli büro personeli olarak çalışan biri, sağlık bakanlığına atanabilir mi arkadaşlar bilgisi olan var mı

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