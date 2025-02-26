Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2025 01:36
Derbi maçında 32.000 polis görevlendirildi

GS-FB derbisine 32.000 polis görevlendirmesi yapılmış... ( yaz gitsin yaz 10 katı Personel yaz göreve ; ne de olsa ücret yok ... ) 50 bin kişilik stada 32.000 polis !! Polis maaşına acilen seyyanen zam + izinli günlerde yapılan tüm görevlendirmelere ek görev ücreti şarttır !!

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