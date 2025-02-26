Polis derbi maçı ek görevi ..

GS-FB derbisine 32.000 polis görevlendirmesi yapılmış... ( yaz gitsin yaz 10 katı Personel yaz göreve ; ne de olsa ücret yok ... ) 50 bin kişilik stada 32.000 polis !! Polis maaşına acilen seyyanen zam + izinli günlerde yapılan tüm görevlendirmelere ek görev ücreti şarttır !!

GS-FB derbisine 32.000 polis görevlendirmesi yapılmış... ( yaz gitsin yaz 10 katı Personel yaz göreve ; ne de olsa ücret yok ... ) 50 bin kişilik stada 32.000 polis !! Polis maaşına acilen seyyanen zam + izinli günlerde yapılan tüm görevlendirmelere ek görev ücreti şarttır !!