Sendika Üyeliğinin Memura Ne Gibi Katkıları Var ?

Sendikal haklar hususunda hem teorik hem de pratikte tecrübeli ve bilgi sahibi kamu personeli açık, net ve aydınlatıcı şekilde yardımcı olursa çok memnun olurum. Aklıma takılan sorular aşağıda mevcuttur :

(-1-) Mesleğe yeni başlayan ve ortalama 43.000 TL bandında aylık alan memurun maaşından yaklaşık ne kadar sendika kesintisi olur ve bu kesintiler her ay mıdır ?

(-2-) Sendika üyesine her ay düzenli ödeme yapılır mı ve yapılırsa ödeme miktarı kaç TL' dir ?

(-3-) İkramiye denilen ödemeler üçer ay aralıklarla mı yoksa yıldan yıla mı ödenir ve ödenirse bir maaş tutarında mıdır ?

(-4-) Kesinti, ödenek ve ikramiyelerde öğrenim düzeyine göre veya görev tanımına göre farklılık mevcut mu ? (Örnek olarak lise mezunu bir hizmetliye farklı, yüksek lisans mezunu büro memuruna farklı tarife uygulanması gibi.)

(-5-) Sendikalı bir memurun maaşı ile sendikalı olmayan bir memurun aldığı maaş arasında dişe dokunur bir fark var mıdır ?

(-6-) Müdüründen hizmetlisine kadar, çalışılan kurumdaki tüm personelden bağımsız olarak farklı bir sendikaya üye olunabilir mi ve olunursa mobbing yaşanır mı ?

(-7-) Üyesi olunan sendikanın faaliyet, organizasyon, toplantı, seçim vb. etkinliklerine katılım sağlamak zorunlu mu ?

(-8-) Her ne kadar Anayasal bir hak olsa da sendika üyesi olmak ayrıcalık mı, zorunluluk mu, ihtiyaç mı yoksa farazi bir meşguliyet mi ?