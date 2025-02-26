Eskiden maaşı doktor, savcı ile kıyaslıyorduk

kim istifa edecek emekliliği gelenler yaş uzasın diye bekliyor. ne istifası. bugünün şartlarında istifa alternatif değildir. polis maaşı az doğru istifa ettiğinde zararı gören yine sen olacaksın. kurum aa ne kadar istifa var haklarını verelim demeyecek

kim istifa edecek emekliliği gelenler yaş uzasın diye bekliyor. ne istifası. bugünün şartlarında istifa alternatif değildir. polis maaşı az doğru istifa ettiğinde zararı gören yine sen olacaksın. kurum aa ne kadar istifa var haklarını verelim demeyecek