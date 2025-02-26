Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2025 09:00
Eskiden maaşı doktor, savcı ile kıyaslıyorduk

2010lu yıllarda polis maaşı doktorla hakim savcı ile kıyaslanırdı, şimdilerde özel güvenlikle zabıta ile özel sektörle kıyaslanır hale geldi. Durum böyle devam ederse istifaların artacağını düşünüyorum


gulyabani.10
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:06
kim istifa edecek emekliliği gelenler yaş uzasın diye bekliyor. ne istifası. bugünün şartlarında istifa alternatif değildir. polis maaşı az doğru istifa ettiğinde zararı gören yine sen olacaksın. kurum aa ne kadar istifa var haklarını verelim demeyecek

thekonsti
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:07
hak almak için istifa demedim. maaşlar dışarıyla eşitlendi neden kahır çekesin gece gündüz

Kraltutsak
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:10

Şimdi zabıtayla nerden nereye


caner66.
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:16

Şimdi inşaat amelesiyle kıyaslıyoruz


thekonsti
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:20
2010 yılında yeni başlayan bir polis ile yeni başlayan bir doktor aynı maaşı alıyordu. şuan özel güvenlikle aynı maaş

caner66.
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:21

Ve biz o zaman mesleğe giren polisler evini arabasını aldı şimdi onlardan şükretmemiz gerektiğini dinliyoruz

thekonsti, 45 dk. önce
2010 yılında yeni başlayan bir polis ile yeni başlayan bir doktor aynı maaşı alıyordu. şuan özel güvenlikle aynı maaş

thekonsti
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:28
bende 2010 yılında başladım, dediğiniz gibi evimi de arabamı rahat rahat alabildim. ama şuan başlayan arkadaşlar maalesef durum içler acısı
caner66., 44 dk. önce

Ve biz o zaman mesleğe giren polisler evini arabasını aldı şimdi onlardan şükretmemiz gerektiğini dinliyoruz


caner66.
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:33

Keşke diğerleri de senin gibi düşünseydi zaten bu durumda olmazdık

thekonsti, 37 dk. önce
bende 2010 yılında başladım, dediğiniz gibi evimi de arabamı rahat rahat alabildim. ama şuan başlayan arkadaşlar maalesef durum içler acısı

thekonsti
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:35
emniyet bu şartlar altında nasıl personel bulabiliyor ben hayret ediyorum. işe başlarken hem maaş kötü hem çalışma saatlerin belli değil. özel sektörde başlayacak olsan kabul etmezsin ama memurluğu kabul ediyorlar demek ki

caner66.
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:45

Ne olacak tarladan işten kaçan babasının yanından kaçıp da polis olanlar da var

thekonsti, 30 dk. önce
emniyet bu şartlar altında nasıl personel bulabiliyor ben hayret ediyorum. işe başlarken hem maaş kötü hem çalışma saatlerin belli değil. özel sektörde başlayacak olsan kabul etmezsin ama memurluğu kabul ediyorlar demek ki

ikosunbabasi
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:50

Abiler kimse ağlamasın,bir çok meslek için kapasite lazım polislik için kilo boy gerisi boş.


gulyabani.10
Aday Memur
26 Şubat 2025 09:54
maaşlar eşitlendi de istifa edince o kurumlar seni kapıda mı bekliyor. öyle olsa zaten burda yazmak yerine kurum değiştirirsin. kimse istifa falan etmez, edemez..
thekonsti, 58 dk. önce
hak almak için istifa demedim. maaşlar dışarıyla eşitlendi neden kahır çekesin gece gündüz
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