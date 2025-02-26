POMEM SAĞLIKTAN ELENEN JANDARMADA BAKILIR Mİ

Eğer parkur öncesi yapılan genel sağlıktan elendiysen bir problem olmaz jandarmaya başvurabilirsin ama elendiğin sağlık sorunu düzelmediyse jandarmada da elenirsin

Eğer parkur öncesi yapılan genel sağlıktan elendiysen bir problem olmaz jandarmaya başvurabilirsin ama elendiğin sağlık sorunu düzelmediyse jandarmada da elenirsin