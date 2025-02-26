Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2025 10:33
POMEM SAĞLIKTAN ELENEN JANDARMADA BAKILIR Mİ

Merhaba arkadaşlar POMEM sağlıktan genel sahlitman elenen biri jandarma ya başvursa karşısına çıkar mı yoksa rutin kontroller mi yapılır


memuraday-y
Şube Müdürü
26 Şubat 2025 10:43

Belki orada geçersin, denemekten zarar gelmez.


malikane.1999
Şube Müdürü
26 Şubat 2025 10:43
Eğer parkur öncesi yapılan genel sağlıktan elendiysen bir problem olmaz jandarmaya başvurabilirsin ama elendiğin sağlık sorunu düzelmediyse jandarmada da elenirsin

ikosunbabasi
Aday Memur
26 Şubat 2025 11:23

Pomemden elenenler komiser oldu :)

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Şubat mazeret ataması Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerPolislik / İtfaiye ikilemiDilekçenin kabul edilmemesi10 taltif rivayetiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEskiden maaşı doktor, savcı ile kıyaslıyordukPolis İstanbulda kiraya çalışıyorTaltif yerine fazla mesai ücretini önemsemeliyiz

Sözlük

memur denince akla gelenler 5 küskünlük 3 Soğuktan şikayet eden insan 1 Ne Pişirsem 1 Süt pişirirken cezvenin sapını yakmak 2 derbilerin favorisi olmaz 2 uzaklaşma isteği 1 gelinin matematik bilmeyen damadı nikah masasında terketmesi 2 sözlük çok güzel gelsenize 1 Zero Day 1

Son Haberler

İstanbul'da parkta donarak hayatını kaybettiDEM Parti 3. İmralı ziyareti başvurusunu yaptıBozova'da 5 Mahalle Muhtarının Mazbatası İptal Edildiİkinci cemre bugün suya düşüyorTBMM'de AK Parti'nin Sandalye Sayısı 272'ye Yükseldi

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL