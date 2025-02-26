Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Şubat 2025 10:42
sağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruz

HEMŞİRE, EBE, SAĞLIK TEKNİKERİ 2998

BİYOLOG,DİYETİSYEN (LİSANSİYER) 2600

daha önce eşit taban ödeme alırken lisansiyer diyerek bizleri ayırdılar ,bizler sağlık hizmetleri sınıfı olarak çalışanların taban ödemesini düşürdüler, sendikaların bu konuda bir çalışması var mı acaba?

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