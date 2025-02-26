KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


26 Şubat 2025 10:43
İBB maaş

İett ve İbb bilgisayar işletmeni maaşı ne kadar? Bilgisi olan var mı?


657abc657
Memur
26 Şubat 2025 11:08
55 civarı diyorlar hocam. düz memur maaşı + sds imiş.
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