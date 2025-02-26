Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Şubat 2025 12:01
Asmye kabul edildim şimdi?

İl sağlık evraklarımı onayladı şimdi doktorla sözleşme yapıp Kağıdı götürmemi istiyorlar ama sözleşme formunu hiçbir yerde bulamadım bu forma nerden ulaşabilirim?

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