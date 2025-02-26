Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Şubat 2025 12:17
Güncel Maaş Promosyon Bilgileri

merhaba arkadaşlar, kurumlarınızda aldığınız güncel promosyon bilgileri ve yaklaşık personel sayısını yazarsanız diğer kurumlarda olanlar için de güzel bir veri oluşabilir bu başlıkta,haram helal haram muhabbeti yapacak olanlar başka konu açsın lütfen..bu başlıkta amaç güncel bilgi paylaşımının sağlanmasıdır.

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