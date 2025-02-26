öyle diyolar forum sitesi

burada hemen herkes yarım akıllı birinden birşey duyuyor yalan doğru demeden paylaşıyor. ilgi çekeceğim bana cevap verecekler diye bekliyor sonra o uyduruğun savunucusu oluyor.

ülkenin nasıl yönetildiği ile ilgili malumat bekleyenler hariç bu işler nasıl oluyor bilirsiniz.

herşey ve herkes bir kararname ile yeri yurdu kurumu bilmem nesi değişebilir.

o nedenle burada ilgi dilenciliğinden dolayı yazanlar yazmasınlar.

duyan duyduğunu yazmasın.

bir duyum aldım birşey duydum ee? insanları yormayın.

genel müdürler bakanlar bile birşey bilemiyor olabilir sana ne oldu da duydun şimdi.?...