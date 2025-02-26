Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Şubat 2025 13:09
ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI

merhab odtüye atandım destek personeli olarak ne kadar maaş alabilirim evliyim eşim çalışmıyor 1 cocgum var birde döner sermaye alırmıyım yan haklarım neler


Emree002
Aday Memur
26 Şubat 2025 13:42

Eş yardımı ile 42 500 -43 falan alırsın

Toplam 1 mesaj

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