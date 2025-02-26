Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2025 13:28
gençlik çalışanı

merhaba . gsb de gençlik çalışanı olarak başlayan sözleşmeli gençlik çalışanları kadroya geçtikleri takdirde görevde yükselme sınavına girip memur ya da başka bir kadro ya yükselebilir mi?

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