KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


26 Şubat 2025 13:39
POMEM Sözlü Mülakat Ne Zaman Olur Tahmini

Tahmini olan arkadaşlar duyum alan arkadaşlar paylaşabilir mi lütfen

Çok Yazılan Konular

Sağlıktan ilişiğim kesilecek avukat önerisi32. dönem mülakata kalan kaç kişidir32. dönem Pomem spor mülakatı

Sözlük

uzaklaşma isteği 1 internette tüketilen ömür 1 gelinin matematik bilmeyen damadı nikah masasında terketmesi 2 Breaking Bad 1 aaa 1 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 Zero Day 1 ee 1 memur denince akla gelenler 5 Ne Pişirsem 1

Son Haberler

Cevdet Yılmaz İngiltere'de Yatırımcılarla Buluşacakİstanbul'da Terör Operasyonu: 19 Gözaltı KararıBorsa günün ilk yarısında yükseldiErdoğan, Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi2025 Yılında Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL