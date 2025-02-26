Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2025 13:48
Tezden üretilmiş Yayın

Tezden üretilmiş Kitap Bölümü yayını yapmak istiyorum. İlahiyat alanında Doçentliğe müracaat edeceğim. Çalışmamı Sosyal ve Beşeri Bilimlerle ilgili kitapta yayınlarsam sorun olur mu? Bilgi verilirse sevinirim.

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