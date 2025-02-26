Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2025 14:04
Troller forumu doldurdu
Sevgili adminler; Adam sürekli heryerde işsizler, cahiller ... vs tarzı yorum yapıyor hakkımızda. Bu tip insanlarla sokakta uğraştığımız yetmiyor, birde bu forumda mı sürekli hakaret yiyeceğiz? Bu eleştiri özgürlüğünü geçti artık düşmanlık seviyesinde !!!

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