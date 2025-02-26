Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


26 Şubat 2025 14:10
Belediyede Sosyolog
arkadaşlar merhaba. Belediyede Sosyolog olarak çalışan var mı ? Çalışma şartları genel olarak işleyiş vs. bilgi verir misiniz ?

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