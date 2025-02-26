Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


26 Şubat 2025 15:47
Kamuda sürekli isçi olarak çalışırken isten ayrilanlar öncelik hakkı
Bu öncelik hakkından yararlanan var mı yardımcı olabilir mi?

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