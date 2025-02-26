Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


26 Şubat 2025 17:24
Sağlık bakanlığından zabıtalığa geçiş
arkadaşlar sağlık memuru olarak çalışıyorum.Zabıta alımlarına başvurduğumda kazanırsam istifa etmeden geçiş yapabilir miyim, İzmir için maaşlar ne kadar

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