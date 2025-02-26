Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


26 Şubat 2025 17:59
sözleşmeli memur kit kurumuna atanınca eski kurumundaki yıllık izinleri kullanabilir mi?
5 sene boyunca bir bakanlığın il müdürlüğünde 657 4/B yani sözleşmeli memur olarak çalıştım ve DHMİ kazanınca istifa ettim. 2025 başında DHMİ'de tekniker olarak işe başladım ve önceki kurumumda 2024 yılı için 20 gün 2025 yılı için 20 gün yıllık izin hakkım vardı. DHMİ de bu izinleri kullanabilir miyim?

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