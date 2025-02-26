Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


26 Şubat 2025 18:19
Engelli Tayin hakkı....

Bilindiği üzere bir defaya mahsus olan engelli tayin hakkının 1 defalık kısmı mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Bu karar sonrasında Meb özelinde bu engelli tayin hakkıyla ilgili nasıl bir düzenleme yapılmıştır. Bilgisi olan arkadaşlar cevap verebilirler mi ?

Teşekkürler....

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