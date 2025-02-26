KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


26 Şubat 2025 19:34
Arşiv araştırması
2024/2 Kapsamında atandım fakat atandığım kurumdan hala arşiv araştırması hakkında bi haber gelmedi 17 ocak evrak teslimi son gündü 1 aydır ses yok

Çok Yazılan Konular

2024/2 ile SGK İcra Memurluğu hk.Tarım ve Orman Bakanlığı AtamasıKİT maaşMühendis,farklı bir mühendisliğe sınavsız geçebilir mi?İBB memur alımıGöç idaresi büro personeli alımıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)İBB maaş2024/2 Eti maden genel müdürlük (Ankara)Bilgisayar Mühendisi Hangi KPSS'ye girmeli?

Sözlük

Zero Day 1 uzaklaşma isteği 1 Ne Pişirsem 1 internette tüketilen ömür 1 sözlük çok güzel gelsenize 1 Sözlük Candır Bi Mola Hezeyandır 1 gelinin matematik bilmeyen damadı nikah masasında terketmesi 2 aaa 1 memur denince akla gelenler 3 sözlük moderatöründen teşekkür mesajı almak 2

Son Haberler

Bakan Tunç: Hükümlü cezaevinden video vasıtasıyla görüşemezAydın Devlet Hastanesi'nde yangın paniğiBeykoz Belediyesine konser soruşturmasında eski müdüre adli kontrolİletişim Başkanlığından BBC'nin 'Hala Savaştayız' haberine yalanlamaGeceyi geçirdiği parkta donarak hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL