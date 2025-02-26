Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Şubat 2025 19:36
İller arası tayin hakkında
Tayini çıkıp gitmeyen birisi ceza süresi dolmadan becayiş ve diğer tayinleri yapabilir ceza sadece iller arasını kapsar bilgisi doğru mu bilen cevap verebilirse sevinirim.

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