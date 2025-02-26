Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Şubat 2025 19:38
Devlet memuru taburcu edilmişse mesai

Çarşamba günü hastanenin uyku tıbbı merkezine yatan bir memur geceyi hastanede geçirip sabah 7'de taburcu edilirse perşembe sabahı 8'deki mesaisine gitmek zorunda mıdır? Yoksa raporlu mu sayılır?

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