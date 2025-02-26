Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : Radore


26 Şubat 2025 20:14
kartal orta mahallede sahibinden 2+1 eşyalı kiralık daire
e-5 in yanında elektriği suyu doğalgazı açık eşyaları temiz dairem memura kiralıktır,ilgilenenler için sahibinden ilan no 1230558835

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