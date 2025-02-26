Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2025 20:56
Açığa alınma durumunda maaş kesintisinin geri ödemesi

Arkadaşlar 2017 yılında istanbulda çalışırken 3 Ay açığa alınmıştım her ay 1/3 kesinti olmuştu 3 ay boyunca.. yani toplamda 1 maaşım kesilmiş oldu o zamanlar bir maaşım 4800 lira idi.. Aradan 8 sene geçti şimdi çalıştığım yerde talepte bulundum sorum şu şimdi bana ne kadar ödeme yapılır o zamanki maaşımımı yatırırlar bugünkü maaşımımı yatırırlar yoksa başka bir meblağmı yatar?


cenksozen
Şef
26 Şubat 2025 22:46

O zamanki maaş


kadir270
Aday Memur
27 Şubat 2025 11:29

O zamanki maas ayrica fazla calisma ücreti hariç

cenksozen, 4 gün önce

O zamanki maaş


kadir270
Aday Memur
27 Şubat 2025 11:31

2016 de aciga alindim 13 ay acikta kaldim .2024 de 13 ay icin 37000 yattı


YUSUFASAF16
Memur
27 Şubat 2025 11:53
2016'daki net maaşın ne kadardı devrem

mahla
Aday Memur
27 Şubat 2025 12:05
o zaman ki maaştan hesaplanır öyle yatar.

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
01 Mart 2025 02:12
Çay parası değil, Ben 70 aya 121bin aldım. İdare Mahkemesine verdim
kadir270, 3 gün önce

2016 de aciga alindim 13 ay acikta kaldim .2024 de 13 ay icin 37000 yattı


YUSUFASAF16
Memur
01 Mart 2025 02:18
Devrem mahkemeyi kazandınmı ben versem ne kadar alırım fark çok oluyomu yani mahkemeye verdiğime değermi
Aslanbey1453, Dün
Çay parası değil, Ben 70 aya 121bin aldım. İdare Mahkemesine verdim
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