Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2025 20:56
Konuyla alakalı bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirmi?
Arkadaşlar 2017 yılında istanbulda çalışırken 3 Ay açığa alınmıştım her ay 1/3 kesinti olmuştu 3 ay boyunca.. yani toplamda 1 maaşım kesilmiş oldu o zamanlar bir maaşım 4800 lira idi.. Aradan 8 sene geçti şimdi çalıştığım yerde talepte bulundum sorum şu şimdi bana ne kadar ödeme yapılır o zamanki maaşımımı yatırırlar bugünkü maaşımımı yatırırlar yoksa başka bir meblağmı yatar?

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