Konuyla alakalı bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirmi?

Arkadaşlar 2017 yılında istanbulda çalışırken 3 Ay açığa alınmıştım her ay 1/3 kesinti olmuştu 3 ay boyunca.. yani toplamda 1 maaşım kesilmiş oldu o zamanlar bir maaşım 4800 lira idi.. Aradan 8 sene geçti şimdi çalıştığım yerde talepte bulundum sorum şu şimdi bana ne kadar ödeme yapılır o zamanki maaşımımı yatırırlar bugünkü maaşımımı yatırırlar yoksa başka bir meblağmı yatar?

Arkadaşlar 2017 yılında istanbulda çalışırken 3 Ay açığa alınmıştım her ay 1/3 kesinti olmuştu 3 ay boyunca.. yani toplamda 1 maaşım kesilmiş oldu o zamanlar bir maaşım 4800 lira idi.. Aradan 8 sene geçti şimdi çalıştığım yerde talepte bulundum sorum şu şimdi bana ne kadar ödeme yapılır o zamanki maaşımımı yatırırlar bugünkü maaşımımı yatırırlar yoksa başka bir meblağmı yatar?