Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


26 Şubat 2025 21:06
Dhmi doguda ekstra maaş

Dhmi doguda ekstra maaş alıyorum iş makinası sürücüsü hakları nelerdir


Asdali
26 Şubat 2025 21:29

Dhmi doguda ekstra maaş veriyormu yoksa batıdaki ile doğudaki aynı maaşımı alıyor

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