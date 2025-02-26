KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


26 Şubat 2025 21:09
İl içi yer değiştirme sürekli olumsuz olması

Arkadaşlar ben bir bakanlıkta memur olarak uzun zamandır çalışmaktayım çalıştığım yılın ilk zamanlarından beri il içi yer değişikliği istedim kuruluşumuz uygun gördüğü halde bile olumsuz görüldü eleman ihtiyacından dolayı bundan sonraki zamanlarda da olumsuz olacak gibi acaba nasıl bı çözüm bulabilirim yer değişikliği için mahkeme yoluna gidersem bı faydası olur mu acaba oturduğum yer ile arasındaki mesafe 150km üstünde maaşımın yarısı yol ücretine gidiyor ortalama yardımcı olur musunuz bana

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