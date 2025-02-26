Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2025 22:09
Mehil izni ve yurtdışı

Merhabalar, son dönem deniz kuvvetleri personeliyim.

İlk atamam gerçekleşti ve 15 gün Mehil iznim var, bu izin süremi yurtdışında geçirmek istiyorum. Bu mümkün mü, sicil amirim yıllık izin harici yurtdışına çıkamayacağımı bildiriyor ama bu konu hakkında bir yönetmelik bulamadım. Bilgisi olan var mıdır?


Kuzgun00001
Aday Memur
26 Şubat 2025 22:49
Şuna mehil iznindeysen yurtdışı izin başvurusunda bulunman lazım sıralı sicil amirlerin onayladıktan sonra Kuvvetten onaylanacak sonra çıkabilirsin hani 1 hafta felan sürer en az

uk777fb
26 Şubat 2025 22:56

Şuan mehil izninde değilim. Mehil iznim 21 Martta başlıyor ve bu tarih için yurtdışı izin başvurusunda bulundum. Bana söylenen mehil iznini yurtdışında geçiremeyeceğim ve bu durumda 21 martta mehil iznim yerine yıllık izin kullandıracaklarını söylediler


Halkadami89
Şef
26 Şubat 2025 22:58
Yolculuk nereye?
uk777fb, 29 dk. önce

Şuan mehil izninde değilim. Mehil iznim 21 Martta başlıyor ve bu tarih için yurtdışı izin başvurusunda bulundum. Bana söylenen mehil iznini yurtdışında geçiremeyeceğim ve bu durumda 21 martta mehil iznim yerine yıllık izin kullandıracaklarını söylediler

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