Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2025 22:57
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mart 2025 Tayinleri

Gelişmeleri bildirelim.


manidar06
Aday Memur
27 Şubat 2025 08:19
mart 2. haftası

ornetorenk
Şube Müdürü
27 Şubat 2025 10:32

Nisana kalmaz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş YetersizliğiOYAK Bu Sene Yüzde Kaç Nema Verir?TSK piyade subayYeni promosyon anlaşması yapan iller var mıMaaşların Durumu İçler Acısı Mehil izni ve yurtdışıasem eğitimde bırakıp sağlık bakanlığına geçmeAstsubaylıktan polisliğe geçmeYan Ödeme KararnamesiPromosyon anlaşması hk.

Sözlük

venüs retrosu 1 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 hiper empati sendromu 2 çanakkale'de görülen dev yılan 1 fenerbahçenin yabancı hakem aşığı olması 3 bedava sirke baldan tatlıdır 1 andaval 1 abartmak 1 ramazan 1 lakşa 2

Son Haberler

657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa ettiTHY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdiBakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL