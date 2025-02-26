Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2025 23:07
Eş durumu acil

Merhaba arkadaşlar, Eşim radyoloji teknikeri olarak çalışmakta şark ilinde, 3+1 sözleşmeli olarak işe başladı daha sonra kadroya geçirdiler mesleğin daha 2,5 yılını doldurmuşken ve şu an bir bucuk senesi daha var 4 yılını doldurmasına. Bende İstanbul?da polis memuruyum 2. Yılım. Eşimin yanına tayin istedim olumsuz sonuçlanma gibi bir durumu olabilir mi? (Ayrıca eşimin Hem eğitim durumundan hemde kendi tayin isteme hakkı da yok şu an dört yılı dolmadığı için)


Efendy022
Aday Memur
26 Şubat 2025 23:11

Eş durumundan ilk defa tayin isteyeceksen olur

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