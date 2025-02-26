Polis / Sağlıkçı eş durumu ataması

yüzde yüz gidersiniz söylemi yanlış bir ibare. benim eşim de 3+1, tayin hakkı olmamasına rağmen red verdiler. kendinizi olumsuz olma durumuna da alıştırmanızda fayda var

yüzde yüz gidersiniz söylemi yanlış bir ibare. benim eşim de 3+1, tayin hakkı olmamasına rağmen red verdiler. kendinizi olumsuz olma durumuna da alıştırmanızda fayda var