Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2025 23:07
Polis / Sağlıkçı eş durumu ataması

Merhaba arkadaşlar, Eşim radyoloji teknikeri olarak çalışmakta şark ilinde, 3+1 sözleşmeli olarak işe başladı daha sonra kadroya geçirdiler mesleğin daha 2,5 yılını doldurmuşken ve şu an bir bucuk senesi daha var 4 yılını doldurmasına. Bende İstanbul?da polis memuruyum 2. Yılım. Eşimin yanına tayin istedim olumsuz sonuçlanma gibi bir durumu olabilir mi? (Ayrıca eşimin Hem eğitim durumundan hemde kendi tayin isteme hakkı da yok şu an dört yılı dolmadığı için)


Efendy022
Aday Memur
26 Şubat 2025 23:11

Eş durumundan ilk defa tayin isteyeceksen olur


10Kartal10
Aday Memur
27 Şubat 2025 00:21
işini ferah tut en yakın mazeret tayininde gidersin

Esra5714
Aday Memur
27 Şubat 2025 09:42

Açıkcası eşim kadrolu olduğu için o sana tabi olur, olumsuz değerlendirilir diyenler olduğu için kafamız karıştıı. Bu durumda olan varmı çevremizde?


272745
Aday Memur
27 Şubat 2025 09:57
yüzde yüz gidersiniz söylemi yanlış bir ibare. benim eşim de 3+1, tayin hakkı olmamasına rağmen red verdiler. kendinizi olumsuz olma durumuna da alıştırmanızda fayda var
Esra5714, 3 gün önce

Açıkcası eşim kadrolu olduğu için o sana tabi olur, olumsuz değerlendirilir diyenler olduğu için kafamız karıştıı. Bu durumda olan varmı çevremizde?


onnnur
Aday Memur
27 Şubat 2025 13:47
eğm nin red etmesi tayin olmayacağı anlamına gelmez. Egm red veriyorsa dava ile yüzde yüz olumlu sonuçlanır
272745, 3 gün önce
yüzde yüz gidersiniz söylemi yanlış bir ibare. benim eşim de 3+1, tayin hakkı olmamasına rağmen red verdiler. kendinizi olumsuz olma durumuna da alıştırmanızda fayda var

xLmx
Şef
27 Şubat 2025 13:54
davaya gerek yok. bende eş durumundan tayin oldum. tabi ilk dilekçede olmadi. önemli olan mazereti belgeli bir şekilde sunabilmek. eşinizin tayininin olmadığını belgeleyip bunuda dilekcede belirtirsiniz gidersiniz. (ilk dilekcede olmaz ise)

NarKOM
Memur
28 Şubat 2025 22:34

Eşim 3+1 li sağlıkcı ebe sorun yok tayin olursunuz dilekçede istedikleri evrakları eksiksiz gönderin yeterli şimdiden hayırlı olsun canınızı sıkmayın devrem

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