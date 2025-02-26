Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Şubat 2025 23:14
Eş durumu acil

Merhaba arkadaşlar, Eşim 2 yıllık polis memuru istanbulda, bende radyoloji teknikeri olarak çalışmaktayım şark ilinde, 3+1 sözleşmeli olarak işe başladım daha sonra kadroya geçirdiler daha 2,5 yılımı doldurdum, Eşim yanıma tayin istedi olumsuz sonuçlanma gibi bir durumu olabilir mi? (Ayrıca benim Hem eğitim durumundan hemde kendi tayin isteme hakkım da yok şu an dört yılım dolmadığı için)

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