Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2025 00:01
Psikiyatri son 2 yıl durumu polislik

Merhaba arkadaşlar. 10 eylül 2023 yılında bir psikiyatri muayenem var. Herhangi bir tanı ilaç vs yok düz muayene. Bu sene pmyo giricem son 2 yıl psikoya gidilmemişse temiz kabul edilebilir kuralı var. Yanlış bilmiyorsam pmyo kazanınca genel sağlık kontrolü ekim ayı gibi yapılıyor. Yani ben kazanıp genel sağlığa girsem 2 yıl geçmiş oluyor. Bu tarih olarak pmyo başvurduğum tarihmi ele alınır genel sağlığa kadar 2 yıl geçiyor sorun olurmu? Elerlermi 2 yıl geçmemiş diye.

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında2025 Şubat mazeret ataması İcralık polisler10 taltif rivayetiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis İstanbul'da kiraya çalışıyorEskiden maaşı doktor, savcı ile kıyaslıyordukDilekçenin kabul edilmemesiMaaşın yetersizliği2025 banka promosyonu

Sözlük

sözlük çok güzel gelsenize 1 sözlük lakabını miras bırakmak 5 küskünlük 1 Breaking Bad 1 uzaklaşma isteği 1 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 Süt pişirirken cezvenin sapını yakmak 7 deliler balosu 1 Soğuktan şikayet eden insan 1 ölü toprağı 1

Son Haberler

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik27 şubat 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de YayımlandıDisiplin kararlarının müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilmesi zorunlu mudur?27 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıCumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden doğum günü sürprizi

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL