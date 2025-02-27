Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2025 00:12

DZKK Astsubaylık mı polis olmak mı
başlıkta belirttiğim gibi şuan polisliğe geçmeyi düşünüyorum

Bu ankete 49 dakikada, 4 kişi oy kullandı

başlıkta belirttiğim gibi şuan polisliğe geçmeyi düşünüyorum

Mersina33
Aday Memur
27 Şubat 2025 00:19
saçmalama tabi ki bekçilik :-):-):-)
Toplam 1 mesaj

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