Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2025 00:30
Pomem Kontejanı

Arkadaşlar/Abiler Selamlar

Bazı platformlarda çoğu zaman yayınlanan ilanlardaki kapasiteyi doldurmadıkları yazıyor. Örneğin Lisans erkek ilanda 8000 yazıyorsa daha az alıyorlarmış. bunla alakalı bilginiz var mıdır ?


Karam1453
Memur
27 Şubat 2025 00:37

Aleyküm selam,dediğin gibi bazen açılan kontenjandan eksik alım oluyor.Galiba spor ve ön sağlık sonrası sözlü mülakatta yeterli görülmüyor,veya ön güvenlik soruşturmasında elemeler sonrası böyle denk geliyor

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