Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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27 Şubat 2025 00:33
Fuzul Ev, Eminevim vb. tavsiye edermisiniz?

Fuzul Ev veya Eminevim üzerinden ev,araba alan oldu mu?Tavsiye eder misiniz...


kral122
Daire Başkanı
27 Şubat 2025 01:19

Eminevimden bir arkadaşım ev aldı bir arkadaşım da fuzul evimden araba aldı peşinatın var ise daha güzel olur. Bende eminevimden oto icin girdim peşinatsız 2 çekilişte çıkmadı diğer çekilişe kalmadan alabiliyordum. Enflasyon ortaminda arabalar fiyatı artınca oradan beklemeden kendim aldım borç harçla


Nick2791
Aday Memur
27 Şubat 2025 01:26
Birevim pişmanlıktır.

asikral1
Şef
27 Şubat 2025 02:26
Güzeldir yani yüksek enflasyon yani hızlı yükselmeyen enflasyon ortamlarında iyi ama ona göre de hesap yapıp gireceksin girersen

caner66.
Aday Memur
27 Şubat 2025 06:50

Bu sistemlerde peşinatın yüksekse gir yoksa yüksek peşinat verenlere ev araba çıkar sen de onların taksitlerini ödersin


khanjar.1
Memur
27 Şubat 2025 11:44

bu enflasyon ortamında hiç mantıklı değil


wizyy
Şef
27 Şubat 2025 12:03

arkadaşını getir sana organizasyon indirimi yapayım diyen bu tarz oluşumların sonunu bellidir.


Karam1453
Memur
27 Şubat 2025 15:38

Sağlam peşinat ve kısa vadeli ödeme planı ile mantıklı duruyor gibi yoksa parayı ezmek gibi olacak yorumlara bakılırsa


memur122112
Aday Memur
27 Şubat 2025 16:00
ben yakın zamanda Eminevim aracılığıyla Ev aldım, danışmanım çok iyi çok ilgili her türlü soruya içtenlikle çok açıklayıcı şekilde yardımcı oldu sağolsun Bekir abi, bilgi almak isteyen olursa numarasını paylaşabilirim msj atarsanız

mykıll
Aday Memur
27 Şubat 2025 16:17
haa öyle bir güzel konu açtın ki şimdi kim gerçek kim satış danışmanı anlamazsın kardeşim dikkat et instgramda ki fake yorumlara benzer iyi ayikla

kubranurrr
Aday Memur
27 Şubat 2025 17:25

Biz eşimle fuzulden araba aldık peşinatımız yoktu 500.000?e iyazılıp 45.000 dosya masrafı ödeyip aylık 16.000 küsüre 12 ayda aldık. Ama tabii ki kurada çıksaydı daha erken alabilirdik kardeşim de Emin evimden araba aldı o ilk aydan kuradan aldı. Ama şimdi ilk beş ay teslimat yapılmıyormuş kurada çıksa da gidip bir görüşmek lazım biz memnun kaldık. Arabayı alınca taksitler 18 küsüre çıktı


yeniuye2512
Şef
27 Şubat 2025 18:43
kesinlikle tavsiye etmem para kimseye emanet edilmez. hem enflasyon zarar ettirir hem de genel bir sıkıntı olduğunda ( korona salgını, deprem gibi durumlarda) kendilerini koruyup sizi mağdur ediyorlar. ben birevimden teslimat alacaktım bütün ödemeleri yaptım bütün evrakları eksiksiz verdim teslimat zamanı geldiğinde türlü bahanelerde vermediler sözleşmeyi iptal edip 6 ay sonra sadece ödediğim parayı almam için baskı yaptılar kabul etmedim ihtiyadi haciz başlattım parayı icra kasasına gönderiler ama inatla pislik yapıp mahkemede icraya itiraz ettiler türlü saçma bahanelerle mahkeme sürecini uzattılar ödediğim ana parayı yasal faizi ile aldım ama enflasyonda çok ciddi oranda eridi gitti. peşinat için sattığım araba fiyatı uçtu gitti ev fiyatları uçtu gitti biz halen mahkemeliğiz. kısaca bir daire paramı hiç ettiler halen arsızca mahkemede biz haklıyız diyebiliyorlar. uzak durun bu sistemlerden kardeşim

tek.memur
Memur
28 Şubat 2025 11:54

Araba erken teslim kampanyası: 20 ay vade 5 ay bekleme.Temmuz teslim garanti. 500 bin için 175 bin peşinat+ 35 bin hizmet ücreti + 17bin*5 taksit toplam ödeme 295 bin...teslimat geldi 500 bin verecek sanıyorsun lakin kasko ve sigorta onların istediği firmadan oluyor.Min:50 binde kesiyorlar eline gecen 450 bin +bireysel satıcı bu sistemin ne olduğunu bilmiyor ve razı gelmiyor mecbur galeriden araba buluyorsun esnaf haklı bu sistemi duyunca pazarlığa da yanaşmıyor zaten galerideki araba piyasaya göre biraz pahalı oluyor 50-60 da ordan zarar..Ne anladım bu işten bu paranın 300 bini cebimden cıktı ve geri 15 ay 17 bin taksidin kaldı...İyi düşünmek lazım...


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
28 Şubat 2025 12:15
abartma 50 bin kesmiyor. 750 binlik araç alırken 15 sigorta 15 kasko kesildi. ayrıca kesilmese bile cebinden yaptıracan değişen bişey yok. sigorta ve kaskoyu dışarıdan yaptırmak istersen yaptırabilrsin ama emin ol iki katı fiyat çıkıyo
tek.memur, 2 gün önce

Araba erken teslim kampanyası: 20 ay vade 5 ay bekleme.Temmuz teslim garanti. 500 bin için 175 bin peşinat+ 35 bin hizmet ücreti + 17bin*5 taksit toplam ödeme 295 bin...teslimat geldi 500 bin verecek sanıyorsun lakin kasko ve sigorta onların istediği firmadan oluyor.Min:50 binde kesiyorlar eline gecen 450 bin +bireysel satıcı bu sistemin ne olduğunu bilmiyor ve razı gelmiyor mecbur galeriden araba buluyorsun esnaf haklı bu sistemi duyunca pazarlığa da yanaşmıyor zaten galerideki araba piyasaya göre biraz pahalı oluyor 50-60 da ordan zarar..Ne anladım bu işten bu paranın 300 bini cebimden cıktı ve geri 15 ay 17 bin taksidin kaldı...İyi düşünmek lazım...


kubranurrr
Aday Memur
28 Şubat 2025 12:25

Aynen öyle biz dışardan yaptık mesela kasko ucuza geldi diye. Sigorta da fuzulde daha uygun teklif verdi sigortayı da orda yaptık

Gebeskaplumbagaa, 2 gün önce
abartma 50 bin kesmiyor. 750 binlik araç alırken 15 sigorta 15 kasko kesildi. ayrıca kesilmese bile cebinden yaptıracan değişen bişey yok. sigorta ve kaskoyu dışarıdan yaptırmak istersen yaptırabilrsin ama emin ol iki katı fiyat çıkıyo

Kralcevikk
Memur
28 Şubat 2025 16:28

Ev için girmeyi düşünüyorum kurasız peşinatlı sistemi varmış alan var mı? Kaç ay sonra banko evin parasını veriyolar


Quake38
Aday Memur
28 Şubat 2025 17:51

Kurasız sistemde parayı sana verecekleri tarih bellidir zaten. Yıllar önce kuralı sisteme girmiş çıkmış biri olarak ben de tavsiye etmiyorum enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda bana mantıklı gelmiyor bu tarz sistemler

Kralcevikk, 2 gün önce

Ev için girmeyi düşünüyorum kurasız peşinatlı sistemi varmış alan var mı? Kaç ay sonra banko evin parasını veriyolar


NarKOM
Memur
28 Şubat 2025 18:41

Temmuz 2024 de sisteme girdim. Ocak 2025 de aracımı aldım. Peşinat verdim. Ben evi tavsiye etmiyorum çünkü eksper ücreti kadarını karşılıyor eminevim yada diğer kurumlar. Alacak olanlar paranızı mantıklı kullanırsanız eflasyondan etkilenmezssiniz. Kampanya sondu falan inanmayın her ay kampanyalar oluyor. Detay sormak isteyenler olursa mesaj atabilir herkese iyi günler


musarami
Aday Memur
28 Şubat 2025 18:49
Eminemvim 500 bine girdik. Enflasyon artınca 500 bin artira artira 2. 500 000 e çıktık ama bana çıkan bir şey yok. 3 yıl olacak neredeyse. para pul oldu. Böyle giderse geçtim evi, Tofaş falan ancak alabileceğim ya da elektrikli bisiklet falan heralde. Biriken parayı şu anda vermezler. Bir sürü organizasyon ücreti ödedik. Paranız varsa bankadan gram altın alın. O daha fazla getiriyor. Her ne evim olursa olsun, hiç birini tavsiye etmem. Bu enflasyon da külliyen zarar ve PİŞMANLIKTIR.

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
01 Mart 2025 07:20
kuralı sisteme girilir mi hiç geçmiş olsun
musarami, 2 gün önce
Eminemvim 500 bine girdik. Enflasyon artınca 500 bin artira artira 2. 500 000 e çıktık ama bana çıkan bir şey yok. 3 yıl olacak neredeyse. para pul oldu. Böyle giderse geçtim evi, Tofaş falan ancak alabileceğim ya da elektrikli bisiklet falan heralde. Biriken parayı şu anda vermezler. Bir sürü organizasyon ücreti ödedik. Paranız varsa bankadan gram altın alın. O daha fazla getiriyor. Her ne evim olursa olsun, hiç birini tavsiye etmem. Bu enflasyon da külliyen zarar ve PİŞMANLIKTIR.

musarami
Aday Memur
01 Mart 2025 14:54
Haklısınız kuralı sistem kötü ama, fiyatların saatlik değiştiği ülkede vade ortası sisteminde de üyelerin çok büyük kaybı oluyor.
Gebeskaplumbagaa, Dün
kuralı sisteme girilir mi hiç geçmiş olsun
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