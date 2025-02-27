Fuzul Ev, Eminevim vb. tavsiye edermisiniz?

Güzeldir yani yüksek enflasyon yani hızlı yükselmeyen enflasyon ortamlarında iyi ama ona göre de hesap yapıp gireceksin girersen

Güzeldir yani yüksek enflasyon yani hızlı yükselmeyen enflasyon ortamlarında iyi ama ona göre de hesap yapıp gireceksin girersen