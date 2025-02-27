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Editörler : Lanet


27 Şubat 2025 04:50
Ölüm aylığı

İntihar etsem eşime ve çocuklarıma aylık bağlanır mı tazminatımı alabilir mi


sevgi ve aşk
Daire Başkanı
27 Şubat 2025 08:50

çocukların üniversiteyi bitirdi mi.. intihar çözüm mü.. borcun varsa bitecek mi.. borc ailene kalacak. seni sevmeyenleri sevindireceksin. eşine ve çocuklarına travma yaşatacaksın. varsa annen ve babanda aynı sekilde. çocuklarını öksüz bırakacaksın.. yetim bırakacaksın. sensiz gececek babalar günleri. bayramlar. boyunları bükük geçecek . sen ölüp kurtulacaksın olan onlara olacak. aylık bağlansa bile eksik bağlanır o para ile geçinemezler. değmez. mücadele et. sen bu kadar basit birimisin.. aciz misin..


Mavi.Ufuklar
Şef
27 Şubat 2025 11:34

5 senesini dolduran ve vefat eden memurun hakları ailesine devrolur. Ölüm aylığı bağlanır ailesine ve birikmiş tazminatı ailesine verilir. Ancak, ailene bırakacağın yük çok daha ağır olacak.


gogol06
Aday Memur
28 Şubat 2025 03:03
uyuyamıyorum hiç dolandırıldım tüm maaşım dahi bu dolandırıcı yüzünden gidiyor ne yapacağım baş ağrısı yüksek tansiyon
sevgi ve aşk, 3 gün önce

çocukların üniversiteyi bitirdi mi.. intihar çözüm mü.. borcun varsa bitecek mi.. borc ailene kalacak. seni sevmeyenleri sevindireceksin. eşine ve çocuklarına travma yaşatacaksın. varsa annen ve babanda aynı sekilde. çocuklarını öksüz bırakacaksın.. yetim bırakacaksın. sensiz gececek babalar günleri. bayramlar. boyunları bükük geçecek . sen ölüp kurtulacaksın olan onlara olacak. aylık bağlansa bile eksik bağlanır o para ile geçinemezler. değmez. mücadele et. sen bu kadar basit birimisin.. aciz misin..


sevgi ve aşk
Daire Başkanı
28 Şubat 2025 08:41

hukuki yolları dene.. intihar çözüm değil . aileni ve çocuklarını daha çok mağdur edersin. ölüm kurtuluş değil. mücadele etmelisin. sorumlulukların var. kaçamazsın..

gogol06, 2 gün önce
uyuyamıyorum hiç dolandırıldım tüm maaşım dahi bu dolandırıcı yüzünden gidiyor ne yapacağım baş ağrısı yüksek tansiyon
Toplam 4 mesaj

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